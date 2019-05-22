حورية فرغلي لـ"العين الإخبارية": لا خلاف مع فيفي عبده في "مملكة الغجر"

نجحت الممثلة المصرية حورية فرغلي في تقديم أعمال وشخصيات متنوّعة، فتارةً تجدها فتاةً شعبية، وتارةً أخرى سيدة أرستقراطية، وأحياناً راقصة أو ساحرة، وغيرها من الأدوار.

وفي هذا العام، تقلّدت البطولة المطلقة في مسلسل "مملكة الغجر"، مع الفنانة فيفي عبده، إذ ينافس العمل ويسجّل خضوره بقوة في "ماراثون رمضان الدرامي".

وأكدت النجمة المصرية في حوارها مع "العين الإخبارية" أنه لا خلاف بينها وبين فيفي عبده حول مساحة الدور أو عنوان المسلسل، مضيفةً أنها شاركت ضمن بطولة فيلمين يُعرَضان في موسم عيد الفطر، الأول بعنوان "حملة فرعون"، والثاني "براءة ريا وسكينة"، فإلى نص الحوار:

- بماذا تفسرين الجدل الذي صاحب عرض مسلسل "مملكة الغجر"؟

عندما يثير عمل فني حالة من الجدل والاختلاف فهذا يعنى أنه جيّد ومختلف، ويناقش قضية جديدةً وليست سائدةً.

وأعتبِر "مملكة الغجر" مسلسلاً مثيراً، لأنه يقتحم بالفعل عالم الغجر الغامض والخفيّ عن أغلب الناس، وحرصنا على رصد تفاصيله بدقة من ناحيتيْ الملابس ومفردات الكلام، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع المسلسل.





Advertisements

- يتردّد أن هناك خلاف بينك وبين فيفي عبده بسبب مساحة الدور؟

هذا الكلام غير حقيقي إطلاقاً، فلم يحدث بيني وبين فيفي أي خلاف، وعلاقتي بها طيبة جداً، وقد انعكس ذلك بتقديم عمل جيّد حقّق نجاحاً كبيراً.

وليس صحيحاً تعديل شخصية "ياسمينا" التي أقوم بتجسيدها لصالح فيفي عبده.





- ولكنّ اسم المسلسل تم تغييره من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر"؟

الشركة المنتجة اكتشفت وجود مسلسل سابق يحمل عنوان "ياسمينا"، فطلبَت من المؤلف تغييره لتفادي الصدام مع أي عمل فني آخر.

وبناءاً عليه حُوِّل العنوان إلى "مملكة الغجر"، ولكنّ الأمر ليس له علاقة نهائياً بتدخّل من فيفي عبده.

- هل يوجد تشابه بين شخصية "ياسمينا" وحورية فرغلي؟

شخصية "ياسمينا" مُركّبة إلى حدّ كبير، على الرغم من كونها تبدو بسيطة ظاهرياً، إلاّ أنها جريئة وقادرة على اتخاذ قرارات فارقة، بينما تختلف شخصيتي الحقيقة تماماً عن ذلك، فأنا واضحة ولا أمتلك الجرأة ذاتها.





- ما أسباب غيابك مؤخراً عن دراما التليفزيون؟

لم أتعمّد الغياب أو الاختفاء، ولكن كنت مشغولة بتصوير مجموعة من الأفلام السينمائية، وسيُعرضَ لي عملان في موسم عيد الفطر السينمائي، أوّلهما "حملة فرعون" الذي يضمّ مجموعةً من النجوم مثل عمرو سعد وروبي، وثانيهما "براءة ريا وسكينة"، ويشاركني بطولته وفاء عامر، والراحل القدير محمود الجندي.