"الفندق".. مسلسل رمضاني يحيي صناعة الدراما بالعراق

أعرب المخرج العراقي حسن حسني عن سعادته بمسلسله الجديد "الفندق"، قائلًا إنه وفريقه فخورون بالمساعدة في إحياء المشهد الثقافي في العراق.

وتدور أحداث مسلسل "الفندق" في فندق يملكه روائي يقوم بتسجيل ورصد حياة ضيوفه وهم يصارعون ضد العنف أو يقعون في الحب.



ويعرض المسلسل الذي تمت صناعته بميزانية صغيرة في شهر رمضان، حيث تلتف الأسر حول أجهزة التلفزيون وهي تتناول الإفطار بعد الصيام.





ويتصدى المسلسل لمواضيع حساسة مثل الدعارة وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر، ما أثار انتقادات عراقيين محافظين.

وقال حسن حسني: "الفن.. الثقافة.. الأدب من الأولويات، خاصة من الناس الحريصين على المجتمع وعلى ما يدور في المجتمع وهمومه".





وانهارت تقريبا صناعة الترفيه في العراق خلال 16 عاماً من الحرب، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 إلى الحرب الأهلية الطائفية وفي الآونة الأخيرة خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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ورغم أن كثيرا من العراقيين كانوا سعداء بمشاهدة إنتاجهم المحلي على شاشات التلفزيون فإن آخرين انتقدوا بشدة المحتوى المثير للجدل في الحلقات.

وندد مشاهدون وأعضاء لجنة الثقافة بالبرلمان بتصوير مشاهد في ملهى ليلي وتعاطي الكحول والمخدرات.

وقالت اللجنة الثقافية إن العرض يتناقض مع قيم المجتمع العراقي وقواعده.

وقال محمود أبوالعباس، الممثل المخضرم ونجم المسلسل، إن بعض المواضيع قد يكون من الصعب مشاهدتها، لكنها تصور الواقع.





وأضاف أنهم لا يسعون لتشويه صورة المجتمع العراقي، بل تذكير الجماهير بأن من الواجب النظر إلى الداخل ومراجعة النفس.



