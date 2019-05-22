100 مليون مشاهدة لـ15 حلقة من برنامج "قلبي اطمأن"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد المشتركين في قناة برنامج قلبي اطمأن على موقع "يوتيوب" مليون مشترك حتى الآن، وتم عرض 15 حلقة من البرنامج على قناتي أبوظبي وmbc1، بالإضافة إلى قناة يوتيوب الخاصة بالبرنامج.
وزاد عدد المشاهدات على 100 مليون مشاهدة للحلقات التي تم عرضها حتى الآن "15 حلقة"، في ظل تفاعل حيوي لافت، ومطالبات من متابعي البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي بأن يكون البرنامج على مدار العام، ليجوب كل البلاد بحثاً عن المحتاجين لتمكينهم وحل مشكلاتهم.
وكان برنامج "قلبي اطمأن" قد أطلق في موسمه الرمضاني الثاني حملة تبرعات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبإشرافها، تستهدف جمع 10 ملايين درهم إماراتي، تكون غيثاً وعوناً للمحتاجين.
ويتطلع فريق العمل إلى التأكيد على ديمومة برنامج "قلبي اطمأن"، الهادف إلى المساهمة في تغيير حياة الناس، من خلال مساعدتهم النوعية في حل مشكلاتهم الأساسية، فتبرع الجمهور والمتابعين من شأنه أن يشكل قيمة مضافة للبرنامج، في ظل سعيه لحل مشكلات المحتاجين.
وطالب عدد كبير من المتابعين بإعداد حلقات يومية من برنامج "قلبي اطمأن"، لما يحويه البرنامج من قيم ووفاء لأهل الخير، وأن يسير "غيث" بين الناس في كل زمان ومكان، وهكذا يتابع جمهور البرنامج الذين يتحلقون حول شاشات التلفاز في كل يوم من شهر رمضان منتظرين حلقة جديدة وسعادة جديدة وخيراً جديداً وفيراً وغزيراً.
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