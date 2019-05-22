استقبال حافل لنجوم فيلم تارانتينو قبل عرضه في "كان"

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هشام لاشين57 مشاهدة
لقطة من فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود".
أصدرت شركة "سوني"، الثلاثاء، إعلاناً تشويقياً لفيلم "Once Upon A Time in Hollywood"، للمخرج كوانتين تارانتينو، قبل عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي.
والعمل من بطولة براد بيت، وليوناردو دي كابريو، ومارجو روبي، وإميل هيرش، فضلاً عن آل باتشينو، وداكوتا فانينج، وكورت راسل.
وأقامت إدارة مهرجان "كان" السينمائي، الثلاثاء، حفل استقبال مميز على السجادة الحمراء لأبطال الفيلم المشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة الـ72، حيث حرص أبطال العمل على التقاط الصور التذكارية قبل انطلاق العرض، وشهِدت المناسبة حضور النجوم براد بيت، وليوناردو دي كابريو، ومارجوت روبي.
ويتزامن بثّ الفيلم أيضاً مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للعرض العالمي الأول لفيلم "بالب فيكشن" الذي أخرجه كوينتن تارانتينو.
ويُعرَض فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" يوم 26 يوليو/تموز بأمريكا، أي بعد شهرين تقريباً من ظهوره في "كان"، وإثر 50 عاماً من جرائم القتل الشهيرة في "مانسون-لابيانكا".
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