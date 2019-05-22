نادين نجيم تردُّ على هجوم تكرار أدوارها الفنية: "يا خسارة كل هالتعب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن صمتها للردّ على اتهامات تكرار أدوارها الفنية، والتي يوجّهها إليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مسلسلها الجديد "خمسة ونص" خلال شهر رمضان الجاري.

وكتبت نادين عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "يا ديعان التعب ويا ديعان كل هل السنين بهيك حكي".

وأضافت: "ما راح أحكي عن أدواري، سمرا، ونص يوم، ولو، وعشق النساء، وووو لأنه موجودين، والكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت، وما وصلت لهون بجمالي أبدًا، الحلوين كتار والناجحين قلال".

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا حديثًا صحفيًا للمنتج اللبناني صادق الصبّاح، قال فيه إن الجمهور يحب أن يشاهد الفنانة نادين نجيم، صبية لديها مقومات جمالية تليق بها الأناقة، تَعشق وتُعشق حتى لو كان الحب مستحيلًا.

وعلّق البعض على حديث المنتج اللبناني، بأن يدل على تكرار أدوار نادين وعدم التجديد، حيث كتب أحدهم: "ماحدا عندو شك إنك ممثلة بارعة ومش جمالك نجحك بس أنا كمان حابب أشوفك غير إنك حلوى وعلى طول تنان بيختلفوا عليكي شي متل نص يوم كان بقمه الروعة".

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وأضافت متابعة: "كل المسلسلات آخر فترة نفس الشخصية بكل مكان، نحن الجمهور عم نقلك هيك لانو عنجد هيك"، وجاء رد نادين، عليها بأنها لم تشاهد أعمالها فقالت: "متأكدة إنك مش حاضرة ولا مسلسل بخصني، ببعتلك هني dvd".

فقالت المتابعة: "غلطانة والله أنا متابعة كل شي وكل المسلسلات وماعم أحكي بهجوم متل ما أنت عم تحكي، بس لازم نتهدا شوي ونسمع رأي الجمهور مو غلط، بالنهاية العمل يلي عم تقدميه راينا إلو دور فيه كمان".

يُذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار ورفيق علي أحمد ورولي حمادة، وتدور الأحداث حول طبيبة مشهورة تعيش بين الحب والمال والجمال، ولكن اللحظات الجميلة لا تدوم إذ تجد نفسها وسط لعبة سياسية وصراع يتخلله الخيانة والمؤامرة.