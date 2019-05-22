سراج: أرغب بالعمل مع محمد رمضان.. وهذا رأيي في تترات المسلسلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري محمد سراج، عدم وجود أي موانع لديه للتعاون مع الفنان محمد رمضان لتقديم أغنية جديدة، موضحًا أن رمضان فنان كبير استطاع تحقيق نجاح جماهيري من خلال التمثيل والغناء متفوقًا على العديد من المطربين.

وقال سراج في لقاء خاص مع "فوشيا" إن معظم تترات مسلسلات رمضان هذا العام تميل إلى اللون الشعبي، ولكنها تُعبّر عن مضمون الأعمال الدرامية التي تخوض الماراثون الرمضاني الحالي.

وأشار إلى أن أغنية الفنان بهاء سلطان في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا من أجمل الأغاني التي سمعها، لافتًا إلى أنها تخلق حالة تعايش مع المسلسل قبل أن يبدأ.

وتحدّث الفنان المصري محمد سراج في فيديو "فوشيا" عن رأيه في ظاهرة غناء الفنانين لتترات مسلسلاتهم.

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