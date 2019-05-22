شاهد .. نجوم الفن الخليجي في حفل إفطار روتانا بالرياض

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

جمعت شبكة قنوات روتانا، نجوم الفن والإعلام السعودي والخليجي، ضمن أكبر حفل فني وإعلامي رمضاني هذا العام في المملكة، في حفل إفطارها السنوي الذي حضره عدد كبير من أهل الفن والصحافة والإعلام والثقافة من المملكة ودول الخليج، وأقيم في الرياض في مطعم سبازيو ببرج المملكة مساء الثلاثاء.

وقدم مسؤولو روتانا خليجية الشكر للحضور على تواجدهم في هذا الحفل الذي تحرص على إقامته الشبكة كل عام في شهر رمضان؛ بهدف جمع أهل الفن والصحافة في أمسية رمضانية فنية وإعلامية، وحرصاً على توطيد العلاقة أكثر بين روتانا والإعلام، وتوجيه الشكر والتقدير للصحفيين والإعلاميين السعوديين على دعمهم الكبير لروتانا.

وتخلل الحفل الروتاني الرمضاني، نقاشات بين الفنانين والصحفيين والإعلاميين عن مستوى الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الشهر المبارك، وخاصة على روتانا خليجية القناة المفضلة للأسرة السعودية والخليجية والتي تحرص أن تقدم المضمون التلفزيوني الذي تليق بجمهورها وتحظى برضاهم وتلبي طموحهم خلال الموسم الرمضاني.

وحضر الحفل الذي سادته الأجواء الرمضانية عدد من نجوم الأعمال التي تعرض في الشهر الفضيل على شاشة روتانا خليجية؛ وعلى رأسهم سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد نجمة مسلسل “حدود الشر”، والنجم السعودي إبراهيم الحربي بطل مسلسل “حضن الشوك”، والنجم الكويتي محمد المنصور.

كما حضر الفنان فيصل العيسى بطل مسلسل “شباب البومب 8” وعدد من نجوم العمل مثل عبدالعزيز الفريحي ومحمد الدوسري وسليمان المقيطيب. وأيضاً الفنان طارق الحربي مقدم برنامج “رادار طارئ 2″، والإعلامي محمد الخميسي مقدما برنامج “الراحل 3″، ومفرح الشقيقي وجمال المعيقل مقدما برنامج “ياهلا 2030”.

بالإضافة إلى باقة من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية، ومنهم: الإعلامية نادين البدير، المخرج عامر الحمود رئيس جمعية الثقافة والفنون بالرياض، الشاعر د. صالح الشادي، حمود الناصر مدير إذاعة روتانا أف أم، الإعلامية لمياء غالب، الفنانة أفنان فؤاد، الفنان علي المدفع، والإعلاميات الروتنيات نجمات برنامج “سيدتي” غزل وعبير الوعل ورؤي ريان، الفنانة شيماء الفضل، والمخرجين؛ عبدالخالق الغانم وسمير عارف، بجانب نخبة من أهم الصحفيين والإعلاميين في المملكة ومنهم عطوان الأحمري وعبدالرحمن طريري، وباقة من مشاهير السوشيال ميديا، وكذلك مجموعة كبيرة من الضيوف ومسؤولي شركة روتانا وموظفيها.

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