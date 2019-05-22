شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل نسمة محجوب فى أمسيات رمضان بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة نسمة محجوب، حفلاً فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة 24 مايو المقبل، تشدو خلاله بباقة مميزة من المؤلفات العربية منها ألف ليلة وليلة وبالعكس وأحسن ناس وبانوراما فيروز إلى جانب عدد من الأعمال الغربية، إضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب أخوات وقلبي حرة فيه وهتقولى إيه، وذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف.

الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.