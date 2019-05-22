شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3 الحلقة 16" صدام بين كرارة وهيدى كرم.. وهشام سليم يشعر بالضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداثاً متتالية ومثيرة ضمن الحلقة السادسة عشر من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، حيث أقام أكرم صفوان – هشام سليم ، مؤتمرا صحفيا على هامش محاولة إغتياله، وبدأ يلمح أن الحكومة وبعض الأطراف لهم يد فى محاولة إغتياله، فضلا عن أنه طالب الشرطة والأجهزة الأمنية بحمايته هو وعائلته فى المرحلة المقبلة، خاصة أن حياته معرضة للخطر، لاسيما أنه من أهم رجال الصناعة والتجارة فى مصر والشرق الأوسط.

وخلال حديث هايدى – أمانى كمال وأمجد صفوان – إسلام جمال، عبر الأخير عن غضبه من تصرفات شقيقه أكرم صفوان، خاصة أنه يعامله معاملة سيئه، كما عبر عن سعادته بمقتل "جيمى " – أحمد إمام الحرس الخاص لأكرم صفوان، لاسيما أن الوضع سيصبح أكثر ثقة بينه وبينه شقيقه أكرم صفوان .

وخلال إستعراض الحلقة ، اجتمع أكرم مع أخيه أمجد وصارحه بأن حياته أصبحت فى خطر، وطلب منه أن يقف بجانبه فى المرحلة المقبلة، فضلا عن مراقبة سليم الأنصارى وجميع تفاصيله ، بجانب أن يظل مراقب جميع من فى شركة الحراسة.

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كما قابل صفوان المذيعة شهيرة سلام – هيدى كرم، وسلمها "ملف" يوجد به معلومات وأوراق مهمة من موقع بحث أمريكي تفيد بتورط دول عربية في قضايا الغاز، لعرضها فى حلقتها ببرنامجها، لكنها ترددت وطلبت منه البحث مرة أخرى والتفكير قبل عرضها، خاصة أن الأمر يتعلق باتفاقيات مع إسرائيل، كما شهدت الحلقة صدام بين المذيعة شهيرة سلام والأنصارى بعدما هاجمة الحكومة والمسؤلين بعد محاولة إغتيال أكرم صفوان، التى تعمل معه فى محطته الفضائية، ونهرها الأنصارى وطلب منها أن تترك الموضوع فى يد الأجهزة الأمنية

وتقابل اللواء نبيل نور الدين واللواء جلال خطاب، تحدثا بشأن محاولة إغتيال أكرم صفوان، بالإضافة إلى مواجهة الخطط التى يقوم بها صفوان خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن نبيل نور الدين طلب من خطاب القبض على العصابة الإرهابية فى أسرع وقت من أجل صورة الأمن المصرى أمام العالم، خاصة بعدما أقام صفوان مؤتمر صحفى أشار فيه عن إغتياله، كما أوضح نبيل نور الدين أن الحكومات والمنظمات التى استعانت بإرهابيين انقلبت عليهم فى أخر الأمر.

وخلال حديث سليم وصفوان، قرر الأخير إسناد مهمة حراسته لصدام "القناص" بعد موت "جيمى" الحارس الخاص له، وبالفعل أعد سليم الأنصارى صدام وقال له "سلم نفسك فى فيلا أكرم صفوان "، وفى نهاية الحلقة، وأثناء حديث حسام – عمر الشناوى والأنصارى عن أماكن الإختباء الجديدة، شاهد الأخير خادمة نجله مالك تتصنت عليهم، لتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.