شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم A Season in France فى درب 1718 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرض الفيلم الروائى A Season in France للمخرج التشادى محمد الصالح هارون يوم الأحد 26 مايو فى مركز درب 1718 الثقافى، وشهد عرضه العالمى الأول بـمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، شارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست فى عام 2008، لتستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، كما يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين ، كما ينظم معارض فنية وفعاليات ثقافية فى أماكن مختلفة فى مصر.

ويحكى الفيلم قصة عباس، مدرس ثانوية عامة فى جمهورية إفريقيا الوسطى، يهرب مع طفليه من طاحونة الحرب التى تعيشها دولته، ويذهب إلى فرنسا، ليعمل فى سوق للخضروات، بينما يسير فى الوقت نفسه فى إجراءات اللجوء السياسى، وفى فرنسا يتعرف عباس على الفرنسية كارول، التى تقع فى حبه وتوفر له ولأسرته سكناً؛ وحين يتم رفض طلب عباس للجوء السياسى، يواجه الجميع قراراً مصيرياً.

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الفيلم من تأليف وإخراج محمد الصالح هارون، وبطولة إريك إبوانيى وساندرين بونير وآلايانا ليز، ومن إنتاج شركات Pili Films بالتعاون مع Arte France Cinéma وتتولى شركة MAD Solutions مسؤولية توزيع الفيلم فى العالم العربي.

محمد الصالح هارون مخرج تشادى يعيش فى فرنسا، صنع فيلمه الروائى الطويل الأول Bye Bye Africa فى 1999، وتبعه بفيلم Abouna الذى فاز بـجائزة أفضل تصوير فى مهرجان فيسباكو. فيلمه الثالث Daratt فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فى الدورة الـ63 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، كما فاز فيلمه A Screaming Man بـجائزة لجنة التحكيم فى دورة 2010 من مهرجان كان السينمائى، ليكون أول مخرج من تشاد يشارك أو يفوز فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وفى العام التالى أصبح عضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية، وفى 2014 يصبح عضو لجنة تحكيم قسم سينيفونداسيون والأفلام القصيرة بالمهرجان.