شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: بكيت فى الاستوديو أثناء تسجيل "حاولت تعمل حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب الكبير محمد محيى للإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية" أنه بكى وهو يسجل فى الأستوديو أغنية "حاولت تعمل حاجة" وأن ألبوم " صورة ودمعة" بوجه عام هو واحد من أهم الألبومات التى قدمها لأنه ابتعد لسنوات وبعدها عاد بقوة لذا كان هذا للألبوم مليئًا بتجارب ذات مشاعر جياشة وأغانى فى منتهى الصدق بعد سنوات من الابتعاد وخذلان من الحبيبة والأصدقاء غير الحقيقين .

وأجاب محمد محى على سؤال إنجى هل هو " متهور واللا متعور فى الحب" بأنه " متعور ومتهور" وأنه لا يمكن لفنان أن يعيش بدون حب ولذلك فأحيانا ما يتهور وتكون النتيجة أن يختار الإنسانة الغلط، وكانت لدى قصة حب طويلة وجعت قلبى وظل أثرها على لسنوات، وأضاف أنه غنى لمراحل الحب المختلفة فى أغنيات " أعاتبك على إيه، كل ما فيا، حبيبتى من غيرك، صورة ودمعة، ليه بيفكرونى عنيك".

وعن لقب "أشهر عازب فى الوسط الفنى" قال المطرب محمد محى: "مش هتجوز غير ما أحب"، وأضاف: " كنت بتحامى فى منير ولما اتجوز بقيت أنا العازب الوحيد" .

وعن مواصفات فتاة أحلامه قال محيى، "تكون بتحبنى ومتفهمة شخصيتى، لا يهمنى الشكل بقدر ما يهمنى التفاهم وحينما يبلغ التفاهم ذروته يكون الحب حقيقيا".

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وأكد محمد محيى أنه حينما غنى " اتخنقت" كان يمر بتجربة صعبة شعر فيها أنه عاد للصفر، وفِى رد له عن سؤال هل هو " مظلوم أم ظالم نفسه" أجاب محيى أنه بالتأكيد ظلم نفسه كثيرا على سبيل المثال أن يوقع مع منتج لا يعرف تاريخه أو يدخل مشروعا لا يعرف تفاصيله، وأضاف أن هناك محطات فى حياته خسر فيها عندما قرر ألا يستكمل ما بدأه عندما يشعر أن من أمامه لايفهمه.

وقال محمد محى أنه برج الجوزاء ولذلك أحيانا ما يكون " مودى" وأن تركيبته الشخصية أثرت عمله، وعن لقب " ملك الأحزان " ضحك محمد محيى وقال بحب الأغانى الحزينة وماقدمته من أغانى درامية نجحت نجاحا كبيرا، وغنى محمد محى فى "سرى مش للغاية " أغنية محمد فؤاد " يا صغير عالهوا" وأغنية هشام عباس " بدرى عليك الهوا ياصغير".

برنامج " سرى مش للغاية " تقدمه إنجى أنور يوميا ٩:١٥ على نغم إف إم ١.٥,٣ والإعادة ١٢ منتصف الليل.