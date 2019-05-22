راديو "نيويورك" يمنح عماد حمدى جائزة "أوسكار" أفضل موسيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح راديو "نيويورك" بأمريكا الموسيقار المصرى عازف الجيتار العالمى د.عماد حمدى، جائزة أوسكار أفضل موسيقى عن مقطوعة "لا بلايا" بناء على تقرير لجنة التحكيم المكونة من نقاد وموسيقيين متخصصين من مختلف أنحاء العالم.
الموسيقار عماد حمدى حصد جوائز وألقابا وتكريمات عالمية عديدة، منها نحه لقب "الفنان الأول بمصر والشرق الأوسط" من دولة اليابان واختياره ليكون ممثلاً لها بهذه المنطقة.
عازف الغيتار المصري عماد حمدي تخرج من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى فيما خرجت معزوفاته للغيتار من دار الأوبرا المصرية إلى العالم.
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