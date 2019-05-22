شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 16.. بعد نجاته من الاغتيال هشام سليم يطالب أمير كرارة بحمايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة on e، أحداثًا متتالية ومفاجأت عدة، حيث بدأت الحلقة بإطلاق النيران من إحدى العصابات المسلحة على سيارة أكرم صفوان – هشام سليم، ومعه سليم الأنصارى – أمير كرارة، إذ أصيب الحرس الخاص لصفوان والذى يجسده الفنان أحمد إمام، وحاول الأنصارى أن يطارد السيارة التى أطلقت النيران عليهم، إلا أنه لم يلحق بها، وفرت الجماعة المسلحة هاربين، ونجى صفوان من محاولة الاغتيال المدبرة.

وعقب الحادث مباشرة، ذهب صفوان وسليم الأنصارى إلى منزله، وأثناء حديثهما، زار اللواء جلال خطاب صفوان فى منزله، وتحدثا بشأن الحادث ومن يقف وراء محاولة اغتياله، حيث أتهم صفوان "الحكومة" بمحاولة قتله نظرًا لفسادة وعلاقاته بدول الغرب، وبعد مناقشة وإختلاف فى وجهات النظر، ترك خطاب صفوان والأنصارى يفكرون فيما حدث، وخلال حديث الثنائى، طلب صفوان من سليم الأنصارى أن يحميه من الخطر الذى يحوم حوله، بما أنهما يعملان سويًا، وذلك فى مقابل "حقن" نجله "مالك".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.