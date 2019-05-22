شكرا لقرائتكم خبر عن ليلتا عرض لفيلم "بين بحرين" ضمن فعاليات مهرجان بروكلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة فى فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائى (31 مايو-9 يونيو)، ويعرض مرتين الأولى الثلاثاء 4 يونيو باستديوهات ويندميلز، والثانى يوم الخميس 6 يونيو، وذلك بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة للمناقشات التى تلى العروض.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

مهرجان بروكلين السينمائى مهرجان دولى تنافسى، ويهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزاً لصناعة السينما.

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كان فيلم "بين بحرين" قد حصل على عرضه العالمى الأول فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة حيث حصل على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وشارك فى كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع فى الوطن العربى.