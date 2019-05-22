شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو صحصاح مدير حسابات يستغل مطامع الأشقاء بـ "حكايتى" لياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ضمن أحداث الحلقة الـ 15 بمسلسل "حكايتى"، للنجمة ياسمين صبرى، شخصية "لمعى" التى يجسدها الفنان الشاب عمرو صحصاح، والتى ستستمر حتى نهاية الأحداث.

ويجسد "صحصاح"، ضمن أحداث العمل دور "لمعى"، وهو مدير حسابات المصنع الذى يتصارع عليه أبطال المسلسل، ويستخدم "لمعى"، أساليبه الشريرة مستغلا مطامع الأشقاء وأبنائهم، وهم أحمد بدير ونجله أحمد حاتم وإدوارد ونجله أحمد جمال سعيد، بالإضافة إلى شقيق ياسمين صبرى ضمن الأحداث ويجسده الفنان إسلام جمال، حيث يوهم كل منهم أنه فى صفه للإستحواذ على المصنع بعد حصوله على نسبة منه.

وعن العمل قال صحصاح، إنه سعد كثيرا بالمسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى يتناسب مع جميع فئات الأسر المصرية والعربية، موضحا أن العمل يقوم على قصة تم صياغتها بحرفية للكاتب الموهوب محمد عبد المعطى، وأخرجها بتميز المخرج أحمد سمير فرج، وقدم فيه المخرج رؤيته بعيدا عن العنف أو الفذلكة.

يذكر أن مسلسل "حكايتى"، يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، وهو من بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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من المعروف أن عمرو صحصاح يشغل منصب رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع عين المشاهير، ويقدم برنامج "TE بالعامية"، للمخرج شادى أبو الحسن، عبر تليفزيون الخليج 365، وسبق وشارك فى العديد من الأعمال الفنية بشخصيات مختلفة منها "سلسال الدم"، لعبلة كامل،و"طاقة نور" لهانى سلامة، و"أرض جو" لغادة عبد الرازق،























