خالد سليم يحيى حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بالأوبرا.. الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى النجم خالد سليم جمهوره فى دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 23 مايو. وأعد خالد برنامجا فنيا متنوعا يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة منها بلاش الملامة، خد الجميل، بدرى الوداع، عشنا قد إيه، عالم تانى، أنا عاشق، حلم عمرى، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدرى وقابلت عينيك، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة.

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