شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من G O T تتربع على عرش الأكثر مشاهدة فى تاريخ السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of thrones على عرش أكثر حلقات السلسلة مشاهدة فى التاريخ منذ عرض أولى حلقات الموسم الأول فى 2011.

ووصل عدد مشاهدات الحلقة الأخيرة التى جاءت بعنوان The Iron Throne لـ 19.3 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه لتحظى بأكثر حلقة حظيت على عدد مشاهدات فى تاريخ السلسلة.

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وبالرغم من التقييم السيئ الذى حصلت عليه الحلقة وهو 4.8 عبر موقع IMBD إلا أن عدد مشاهدتها وصل لأكثر حلقات السلسلة مشاهدة فى التاريخ.

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.