رسميا| خطيبة المطرب أحمد جمال تؤكد انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أكدت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، أنباء انفصالها عن المطرب أحمد جمال، نجم برنامج "Arab Idol"، بعد خطوبة استمرت لشهور.

وقالت ديانا الخميس، في تصريحات تليفونية لإحدى المجلات الخليجية: "انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله".

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وبالدخول لحسابات أحمد جمال وديانا الخميس على تويتر، تجد أن كلا منهما حذف متابعة الآخر، بعدما كانا متفاعلين بشكل كبير على موقع تويتر، فيما لم يحذف أحمد صورة خطبتهما، بينما حذف الصور التي تجمعهما بموقع "إنستجرام".

وكانت بعض الصحف تداولت أخبارا لمصادر مقربة من الطرفين تعلن انفصالهما، إلا أن تصريح ديانا يعتبر أول تصريح رسمي بالانفصال، فيما لم يُعلن أحمد جمال حتى الآن خبر الانفصال.

يُذكر أن أحمد جمال قد أعلن خطبته على الإعلامية ديانا الخميس في 8 يناير الماضي، ونشر صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد & ديانا".