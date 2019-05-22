تفاصيل الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان مصطفى حشيش أُدخل المستشفى وحُجز في العناية المركزة بسبب مياه في الرئة، غادر بعد التعامل الطبي معها إلى بيته.

وأضافت عنبر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حشيش وضع بالمستشفى مرة أخرى بسبب ضعف في عضلة القلب، وأن الطاقم الطبي يقدم الرعاية له حاليًا على أكمل وجه، موضحةً أن حالته ليست بالخطيرة وأنه سيغادر المستشفى قريبًا، وأنها على تواصل مستمر مع زوجة الفنان.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كشف في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الفنان مصطفى حشيش وضع في العناية المركزة منذ 15 يومًا. فيما لم يكشف تفاصيل حالته الصحية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش هو مسلسل "لأخر نفس"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة "الحياة".