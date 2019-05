"براد بيت ودي كابريو" في العرض العالمي الأول لـ"Once Upon a Time in Hollywood"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حضر الفنانان براد بيت رونالدو دي كابريو العرض العالمي الاول لفيلم "حدث ذات مرة في هوليوود Once Upon a Time in Hollywood" بمهرجان كان في فرنسا.

وتألق النجمان بطلا الفيلم على السجادة الحمراء، وشهد العرض حضور عدد كبير من الفنانين بينهم داكوتا فانينغ ومارجوت روبي وأدريان برودي وفيرجين ليدويين وإيل فانينغ.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.