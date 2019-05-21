فيديو: الموسم الثالث من Westworld

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:44 مساءً - نشرت شبكة قنوات HBO الأمريكية، الفيديو الترويجي الأول للموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي الشهير WestWorld المقرر عرضه عام 2020.



الفيديو الترويجي



وأظهر الفيديو مشاهد عكست العديد من المفاجآت التى سيتم طرحها العام المقبل في 10 حلقات.



يشار إلى أنّ HBO تستعد لتحضير WestWorld كي يخوض سباق الجوائز خلال السنوات المقبلة، بخاصة بعد انتهاء الموسم الثامن والأخير من Game of thrones ، والذي كان رهانها الدائم طوال السنوات الماضية.

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شاهدوا متحف Game of Thrones بعد ساعات من انتهاء الموسم



التصوير بدأ في سبتمبر 2018

يُذكر أنّ شبكة HBO بدأت تصوير الموسم الثالث منذ نحو 9 أشهر، وبعد انضمام النجم الشهير آرون بول إلى العمل.

وقد تم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالي للمقبل، بعد تعرّض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير في نوفمبر الماضي.

مواقع تصوير Game of Thrones في إيرلندا الشمالية



مسلسل Westworld

ويشارك في بطولة Westworld كل من بن بارنز، وأنغريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وإيد هاريس، وأنتوني هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندي نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريغو سانتورو، وأنجيلا صرافيان، وجيمي سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفري رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.



Game of Thrones

وكان المسلسل الشهير Game of Thrones في موسمه الثامن، والذي كان الرقم واحد في شبكة HBO قد انتهى منذ أيام مع خيبة أمل عشّاق المسلسل ومتابعيه حول العالم .

Game of Thrones يودّع جمهوره الغاضب : هذه السلسلة تستحق نهاية أفضل



الجمهور الغاضب



فقد كان من المفترض أن يكون هذا الموسم الأخير، ذروة رواية القصص الرائعة ، في الوقت الذي تم فيه وضع جميع قطع Westeros المعقدة والأخيرة في مكانها.

وبدلًا من ذلك، يتذمر عشّاق المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي حول قصص القصة السريعة، والنهايات الفضفاضة غير المفسرة، والشخصيات المحببة التي تقوم بأشياء لا تشعر بأنها حقيقية بل مصطنعة، ما يصيبهم بخيبة أمل.

وشهدت الحلقة التي استمرت 80 دقيقة في الأسبوع الماضي، منعطفًا مفاجئًا ومظلمًا بجعل بطلة الحرب الطويلة داينيريس تاريغارين وحشًا مجنونًا في الحرب، استخدمت فيها تنّينها الوحيد الذي نجا، من أجل إهدار مئات الآلاف من الأرواح البريئة.

ومع مشاهدة الحلقة ما قبل الأخيرة لانتهاء المسلسل، فإنّ متابعي المسلسل وجمهوره لم يستسلموا للأمر الواقع، وعمدوا إلى حثّ المنتجين على الاستمرار. فقد وقّع أكثر من مليون منهم على عريضة Change.org تحث HBO على إعادة إنتاج الموسم النهائي. (HBO مملوكة لشركة WarnerMedia ، الشركة الأم لـ CNN.)

وجاء في العريضة ، في إشارة إلى اثنين من رواد العرض "Thrones" وللمؤلف جورج: "لقد أثبت David Benioff و DB Weiss أنهما لا يملكان الكفاءة للأسف، عندما لا يكون لديهما مادة مصدر (أي الكتب) للرجوع إليها". وأضافت العريضة : "هذه السلسلة تستحق موسمًا أخيرًا منطقيًّا."

ورفض القائمون على شركة HBO التعليق على انتقادات "Game of Thrones" ، وهم سبق واعتادوا أن يقولوا وداعًا للمسلسلات ، مثل "The Sopranos" ذات النهايات المثيرة للخلاف.

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