فيديو.. ناهد السباعي تثير الجدل “أنا أتحدث مع الأموات” وهذا سر تغيبها عن زفافها!

أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس بعد حديثها عن تواصلها مع الأموات والتحدث إليهم وأقسمت ناهد السباعي أنها تتكلم مع الأموات ويكلمونها خاصة أقاربها الذين رحلوا عن الدنيا.

وكشفت ناهد السباعي عن سر تغيبها عن حفل زفافها من رجل الأعمال محمد عبد ربه ليلة الزفاف، موضحة أن هذا القرار كان مفاجئًا وتمّ في هدوء بعد أن تلقت رسالة من أخيها المتوفي يُحذرها من هذا الزواج وقالت ناهد السباعي : “أنا مش مجنونة… فعلا بكلم الميتين لأن الروح لا تموت، والمرحوم أخويا قالي متكمليش” وتابعت : “كانت رسالة روحانية من ربنا ومن المرحوم أخويا إني مكملش الجوازة دي واتخذت القرار ده في هدوء وبدون ضغوط ووالدتي ساعدتني على قراري”.

وأضافت ناهد السباعي أنها قرّرت التغيب عن حفل الزفاف بالرغم من إتمام عقد القران مسبقًا مع رجل الأعمال، مُؤكدة أن علاقة طيبة تربطهما أُسريًا حتى الآن وقالت: “يمكن تكون دي أقصى درجات الجنون، أنا بسمع صوت روح أبويا وأخويا عشان متعلقة بيهم جدًا وفيه ناس كتير زي حالتي في الحياة”. شاركت ناهد السباعي في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان بعد الموقعة وفاز في مهرجان كان عام 2012 وتألقت ناهد السباعي في العديد من المسلسلات منها بنت اسمها ذات عام 2013 وسرايا عابدين والسبع وصايا عام 2014.