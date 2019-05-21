أحمد السقا ومي عمر ثنائي رائع في " ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ١٦ من مسلسل ولد الغلابة، بمجيء رشوان شقيق زوجة عزت الأولى، لمنزل فرح بالقاهرة، وهددها هى وعيسى في حال عدم إخباره عن مكان مخزن المخدرات، وعرض عليه عيسى أن يبيع هو البضاعة ولكن بشرط تواجده معه وأن يعطيه نصيبه في البيع فقط، وهنا غضب رشوان وصوب مسدسه في وجه عيسى، لأنه يريد المخزن بأكمله له فقط، ولم يخف عيسى وجلس هادئًا، وأكد له أنه إن لم يخرج من المنزل سوف يتصل بالشرطة، وسأله رشوان عن جلوسه مع فرح في شقتها وهو غريب عنها ماذا يسمى ذلك، وهنا أخبره عيسى أنها خطيبته ووجوده هو غير المرغوب فيه، وخرج رشوان غاضبًا متوعد

لهما بالقتل، وفرحت فرح كثيرًا بقوة وشجاعة عيسى، وشعرت أنها بأمان معه.

يعين رشوان شخص من أجل مراقبة تحركات عيسى وفرح، ويجلس الاثنان بالمنزل حيث تحاول فرح رسم خريطة مكان المخزن، وبعد جهد ومشاجرات كوميدية مع عيسى، توصلت للمكان وذهبا الاثنان على الفور إلى الصعيد لأخذ البضاعة من المخزن قبل معرفة رشوان بالأمر، ويشعر عيسى بمراقبة شخص له وقام بالقبض عليه وحبسه في غرفة، وتوجه هو فرح على الصعيد.

يعلم رشوان أن الرجل الذي كلفه بمراقبة عيسى وفرح فشل في ذلك، لذلك بعث رجال إلى شقتها، وبالفعل وجدوا

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الخريطة التي رسمتها فرح للمخزن، وقاموا بتصويرها وإرسالها لرشوان وتوجه على الفور مع رجاله إلى الخزان الذي يوجد بجواره مخزن البضاعة.

تدور في حلقة اليوم كوميديا ساخرة بين فرح وعيسى بسبب عدم معرفتها لمكان المخزن بالظبط، وبعد بحث كثير توصلا إليه، وهناك تفاجأ عيسى بتواجد التاكسي الخاص له الذي سرق في بداية المسلسل، وبعد العثور على البضاعة بدأ عيسى في نقلها ولم يتوقع أنها بالكثرة التي وجدها، وهنا اتفق مع فرح بعد مبيعها سوف تخرج أباها من السجن، وتعطي عبدالقادر نصيبه، وتأخذ هى الباقي، وهو سيعمل على التاكسي مرة أخرى ولا يريد شيئا.

يطلب عامر من وراء أهله أن يرجع لصفية، وأنه أسف على تسرعه لتطليقها، وترفض صفية وتهينه على ما فعله معها وطردته خارج منزلها.

ينقل عيسى وفرح كافة البضاعة وهنا يعثر عليهم رشوان ورجاله قبل تحركهم بالبضاعة، وتنتهي الحلقة على ذلك.