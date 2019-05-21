كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام ينقذ رياض الخولي من الموت في "هوجان" ويعتذر عن حراسته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، عثر مافيا الاثارن على المنزل التي تواجد فيه كمال اللبان، وهوجان، بعد الهروب، ولكن "هوجان"، قاومهم وقام بالهرب مرة اخره بعد ان استرجع كمال اللبان امواله، وعاود الى مصر.

وبعد ذلك قرر هوجان ان يعتزر عن العمل مع كمال اللبان لانه يتاجر في الاثار، ولكن "اللبان"، طلب منه ان يحرس ابنته التي تعرضت للخطف اثناء سفره خارج البلاد.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.