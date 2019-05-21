كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي في مسلسل "مملكة الغجر" تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صفحة "أطباء مصر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خطأ إخراجي في أحد مشاهد مسلسل "مملكة الغجر"، حيث استخدم الطبيب منظار معدة لإجراء عملية في عين بطلة المسلسل "حورية فرغلي".

وكتبت الصفحة: "في مسلسل اسمه مملكة الغجر (بتاع حورية فرغلي وفيفي عبدو) بغض النظر ان مفيش حد بيتفرج عليه اصلا بس لفت انتباهي مشهد جميل جدا بيدل علي النظرية الإبداعية فى الدراما المصرية مش هتكلم خالص انها داخله تعمل عمليه وحاطة full makeup وملفتش انتباهي انها حاطة رموش وهي داخله تعمل عمليه في عنيها".

لكن اللي لفت انتباهي ان الدكتور بيعملها كشف علي عنيها بمنظار المعدة، آه والله الخرطوم اللي في ايده ده منظار معده ،، والحمد لله إنه مش منظار القولون طب كنت اكشف عليها ب لي طبي أو اللى بتاع الشيشة احلى يعني صرفتوا كاميرات ولوكيشن واخراج وممثلين ومستخسرين تجيبوا دكتور تسألوه العمليه تتعمل ازاي، وهالله هالله ع الفانله".

يذكر أن، مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.