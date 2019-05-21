كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الكاتب" بكشف يونس جبران للمحامية مجدولين حقيقة علاقته بجيهان، حيث أكد لها أنها قدمت نفسها له على أنها سيدة أعمال وستحول روايته لفيلم بهوليوود، وتعرف عليها من خلال مدام عزام، ولكن بعدها تعلقت به وأصحبت تعامله على أنهما متزوجين، كما كشف لها كيف تعرف على الفنانة الشابة تمارا، المتهم بقتلها حيث التقاه لأول مرة في حفل توقيع له كادت تفسده.

وانتحر الكاتب شادي شنقًا، بعدما رفض أن تعرض مسرحيته "طفلتي المدللة"، حيث ترك في رسالة انتحاره طلبًا بمنع عرض المسرحية واحترام رغبته، وقرر المخرج فادي احترام رغبة الراحل وقرر عدم عرض المسرحية، وشعر الصحفي رائد بالذنب بعد انتحار شادي، وحمل نفسه الذنب خصوصًا أنه كتب بوست عبر فيسبوك ينتقد المسرحية قبل عرضها.

وواجهت ريمون زوجها المسيو عزام بعلاقته مع تمارا، بعدما اكتشفت أنه صنع لها خاتم ألماس مماثل، وأخبرته بأنها ستلغي التوكيل العام له، وانتهت الحلقة باكتشاف أن الشال الخاص ب"تمارا" كان بحوزة شادي وقت انتحاره.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.