كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة خالد الشاعر ومهند الحمدي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" إصابة كل من "عدنان" الذي يجسد دوره الفنان خالد الشاعر، و"ناصر" الذي يلعب دوره الفنان مهند الحمدي، بعد تطوعهما للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.

وبعد إصابة ناصر، اعترف عدنان له بأنه نادية بريئة ولم تخنه كما اعتقد، وأن الحادثة كانت بتدبير من صديقهما فهد.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.