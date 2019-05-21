كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الشطي يطلق مرام البلوشي لأجل فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تطليق "يوسف" والذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، زوجته "لطيفة" والتي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك لأجل حبيبته السابقة "دلال"، والتي تلعب دورها الفنانة فاطمة الصفي.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.