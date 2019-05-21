كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تراجع أفلامه.. محمد رمضان يحقق أعلى الإيردات في "زلزال"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "زلزال"، عمل "محمد حربي" محمد رمضان، مع "صافية" حلا شيحة ووالدتها "وجيدة" حنان سليمان، على عربة الفول داخل أحد المواقف بالجيزة، وينفذ وعده بتحقيق "أعلى إيرادات الفول" في أول أيام عمله.

يذكر أن أفلام محمد رمضان، تراجعت عن تصدر إيرادات دور العرض السينمائي مؤخراً، وحصلت على المركز الثاني والثالث أمام بعض النجوم، آخرهم الفنان تامر حسني بطرح فيلم "البدلة" أمام فيلم "الديزل"، مما تسبب في الصراع بين الطرفين على صاحب "المركز الأول".

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.