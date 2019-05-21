"النار والدماء" تخلف "صراع العروش".. 5 معلومات عن السلسلة الجديدة

ودّع الجمهور مسلسل الفانتازيا "صراع العروش" (Game of Thrones) بمزيج من خيبة الأمل والإحباط، بعد نهاية لم يرضَ عنها كثيرون، لكن المفاجأة أنها ليست النهاية.

وأعلنت شبكة "HBO"، المنتجة للمسلسل، منذ فترة نيّتها تقديم عمل جديد من تأليف الروائي جورج أر أر مارتن، ومقتبس من رواية "أغنية الجليد والنار" التي أثمرت "صراع العروش".

واستعرض موقع "بوك بوب" الأمريكي أهم المعلومات عن رواية "النار والدماء" (Fire & Blood) التي صدرت نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

1- أحداث قبل 600 عام





تدور أحداث رواية "النار والدماء" عن عائلة تارجيريان، وتنقسم إلى جزأين، الأول يمتد أكثر من 900 صفحة، ويتناول تاريخ منزل تارجيريان منذ عصر الفاتح إيجون الأول حتى إيجون الثالث، بما في ذلك زوجاتهم، حروبهم، أشقاؤهم، أبناؤهم، خصومهم وحلفاؤهم، ورحلاتهم والتنانين التي سيطروا عليها طوال حياتهم.

2- الإجابة عن كل الأسئلة





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من المتوقع أن تجيب السلسة الجديدة عن سؤال كيف حصلت دينيريس تارجيريان على تنانينها الثلاثة؟ وسر رقصة التنانين، وخلفية كل الأحداث التي شهدها مسلسل "صراع العروش".



3- تصميم الرسام دوج ويتلي





تشمل راوية "النار والدماء" أكثر من 80 رسماً باللونين الأبيض والأسود للرسام المبدع دوج ويتلي الذي سبق وعمل على القصص المصوّرة لسلسلتيْ "ستار وورز"، و"كيف تدرب تنينك".

وعبَّر ويتلي عن سعادته بالعمل على مشروع ضخم مثل هذا، وصرّح بأنه من أكبر معجبي الكاتب جورج أر أر مارتن، وأنه يشعر بالفخر لاختياره ضمن الرواية الجديدة.

4- الاستلهام من التاريخ الإنجليزي

يصرّ الكاتب جورج أر أر مارتن على إطلاق مصطلح "تاريخ خيالي" على قصصه، ويرفض تسميتها بالروايات، ويرجع السرّ إلى حبه وشغفه بقراءة التاريخ، والرغبة في تخليده عبر الكتابة، تماماً مثل الكاتب الأمريكي توماس بي كوستين.

وأوضح مارتن أن "النار والدماء" مثل رواياته السابقة سوف تستمد الإلهام من التاريخ، وتحديداً الإنجليزي، وسيغلفها بطابع خيالي متمثلًا في التنانين.

5- لا شخصيات من "صراع العروش"

أوضح الكاتب جورج أر أر مارتن، في أكثر من لقاء تلفزيوني، أن السلسلة المبنية على رواية "النار والدماء" لن تتضمّن أي قصص من سلسلة "صراع العروش"، سوى "السائرون البيض" أو "White Walkers" وقائدهم "ملك الليل".