فن ومشاهير

إسعاد يونس تُطمئِن الجمهور عن صحة سهير البابلي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

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النجمتان إسعاد يونس وسهير البابلي.

طمأَنت الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس جمهور الفنانة سهير البابلي عن حالتها الصحية، عبر فيديو نشرته في حسابها بموقع "أنستقرام". 

ويتضمّن الفيديو كلمة لسهير البابلي، تعلن فيها أنها تستعد لعمل بعد العيد مع إسعاد يونس، وتتوجّه إلى الجمهور بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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وكتبت إسعاد يونس تعليقاً بشأن الفيديو: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. ربنا يحفظك ويخليكي لينا".

كما نشرت صورةً سابقة تجمعهما، وكتبت بجوارها: "بكيزة هانم بتطمنكو اعليها، هي حلوة الحمد لله"، في إشارة إلى العمل الذي جمعهما خلال التسعينيات بعنوان "بكيزة وزغلول".

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وتعرّضت سهير البابلي لمشكلات صحية في شهر رمضان، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية، وقرّر الأطباء منع زيارتها.

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