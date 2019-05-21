إصابة الممثل محمد نجم بجلطة دماغية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُصيب الممثل المصري محمد نجم، أحد رواد المسرح المصري، بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وظهر شريف محمد نجم، في فيديو من أمام غرفه والده بالمستشفى، موضحا أن الفنان الكوميدي أصيب بجلطة دماغية يوم 8 مايو/أيار، وأن حالته الصحية تدهورت جدا خلال الساعات الماضية.

بدأ نجم، 75 عاما، مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وعمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، ليؤسس بعدها مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، ليتجه للمسرح الكوميدي.



أولى المسرحيات التي قدمها كانت "موزة و3 سكاكين" 1968، ولعب أول بطولة مسرحية في "حاجة تلخبط" 1970، كما قدم العديد من المسرحيات منها: "البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر".

وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها: "أبداً لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان"، وآخر الأعمال المسرحية التي قدمها "الأونطجي".