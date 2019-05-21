حنان مطاوع صاحبة الأدوار الصعبة تعترف: خفضتُ أجري إلى النصف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواءً قدّمت شخصية كوميدية مثلما فعلت في "حلاوة الدنيا" أو دور الفتاة الشعبية الطيبة في "هذا المساء" أو دور الفتاة الأرستقراطية القوية في "الرحلة"، تتألق الفنانة المصرية حنان مطاوع دومًا من خلال أداء خالٍ من المبالغات.

تعشقُ الفنانة المصرية المغامرات الفنية، حيث تحرصُ على تجسيد أدوار صعبة ومميزة، بعد تدقيق في الاختيار لترك بصمة جيدة في عالم الفن. وتشارك مطاوع في الموسم الدرامي الحالي بمسلسل "لمس أكتاف"، مع الفنان المصري ياسر جلال.

وقدّمت مطاوع هذا العام دورًا مختلفًا عنها تمامًا، فشخصية عايدة مركبة، شرسة وطيبة أحيانًا، مسيطرة على من حولها، نالت إعجاب الجمهور بسبب قصة الحب الشديدة والطريفة أحيانًا التي تجمعها بفتحي عبد الوهاب بالمسلسل، ونجحت في أن تكون ضمن الفنانات القلائل الأفضل في نظر الجمهور، كما أن المسلسل يعدُّ فرصة لظهورها بشكل جيد وسط سوق درامية مضطربة.

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وكشفت مطاوع في حوار صحفي أن أجرها تم تخفيضه إلى النصف، بسبب الأحداث التي تمر بها مصر حاليًا، خصوصًا في قطاع الإنتاج.

تُجسّد حنان مطاوع دور "عايدة"، ومتزوجة من "حازم" الذي يعمل في تجارة المخدرات، ويُجسّد هذه الشخصية الفنان فتحي عبد الوهاب، ويدور محور دورها عن ممارستها في تجارة الموبيليا والأخشاب، بخلاف المشاجرات التي تحدث بينها وبين "صدفة" التي تُجسّد هذه الشخصية الفنانة هاجر الشرنوبي؛ بسبب "زيدان" الذي يُجسّد هذه الشخصية الفنان محمد عز وغيرها من الأحداث.