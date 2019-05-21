ليتزي كاندي: ميغان ماركل طلبت مني مساعدتها بالعثور على رجل بريطاني مشهور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل طلبت من مُقدّمة التلفزيون ليتزي كاندي مساعدتها في العثور على رجل بريطاني مشهور، قبل ثلاث سنوات من مقابلة الأمير هاري.

وقالت ليتزي، البالغة من العمر 50 عامًا، إنها أصبحت صديقة لماركل بعد أن تقابل الثنائي في حفل عشاء خيري عام 2013.

وأضافت: "كنا نجري محادثة مرحة ثم قالت: هل تعرفي أي شخص مشهور؟ أنا عزباء وأحب الرجال الإنجليز، فقلت لها سنخرج ونجد شخصًا".

وأوضحت ليتزي أنهما التقيا مجددًا في حفل جلوبال جيفت في اليوم التالي، وكانت ميغان مرحة للغاية، كانت تحب المشروبات وكانت تسأل عن أولادها ومهتمة جدًا وتطرح الكثير من الأسئلة.

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وذكرت أنهما ظلّا على اتصال ولكنها تفاجأت عندما انتشرت أخبار عن علاقتها بالأمير هاري، فأرسلت إليها رسالة مكتوبة مفادها: "يا إلهي، سمعت عن هاري"، وبعد وقت قصير تجاهلتها ميغان، فأدركت أن الممثلة نُصحت بإنهاء الاتصال بالأشخاص الذين صادقتهم في وسائل الإعلام.

وكان المذيع بيريز مورغان قد كشف أيضًا كيف قطعت ميغان العلاقات معه.

كانت علاقة الأمير هاري وماركل قد بدأت في يونيو 2016 بعد أن التقت به عن طريق صديق مشترك، وتزوّجا في مايو من العام الماضي في كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، وفي 6 مايو 2019 ، أنجبا آرشي، الذي يحتل المرتبة السابعة على العرش.