خلافاتُ نسرين طافش مع النجوم مستمرّة.. هل آخرهم باسم ياخور؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت نسرين طافش الجمهور منذ انطلاقتها بأدائها المميز، ونافست النجمات السّوريات لأنها جمعت الموهبة إلى جانب الجمال والكاريزما. وتحوّلت إلى نجمة تلفزيونية بسرعة، فتوالت أدوارها وتكدّست نجاحاتها.

طافش دخلت بالعديد من الخلافات في الوسط الفني خلال مسيرتها، ولا تكاد الساحة الفنية تهدأ لبعض الوقت إلا وتثور مرة أخرى على الأصوات المرتفعة، و"القيل والقال" والتراشق و"الردح" العلني بين الفنانين.

أول هذه القصص المتعلّقة بالخلافات التي تعرّضت لها النجمة السورية نسرين طافش، هي اتهام ديمة بياعة لطافش بأن لها دورًا في طلاقها من النجم السوري تيم حسن.

من جهة أخرى كان هنالك سوء تفاهم ومشاكل بين طافش والمخرجة السورية رشا شربتجي، خلال تصوير مسلسل "بنات العيلة" قبل عدة سنوات ووصلت الى حد القطيعة التامة، انتهت عام 2016 مع عودة نسرين للعمل مع رشا والعكس صحيح، و تصريح كل منهما بأهمية ومكانة الأخرى لديها.

أمّا عن خلاف طافش مع باسم ياخور حين تركت نسرين تصوير مسلسل "بنات العيلة"، وطلب منها الأخير العودة من أجل الممثلين المشاركين الذين لا علاقة لهم بخلافها مع المخرجة رشا شربتجي ليستمر الخلاف بين الاثنين ولكن دون تصريحات مباشرة، ولكن عادت المياه لمجاريها من خلال مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "شوق" مع المخرجة رشا شربتجي.

لكن قبل أيام يبدو أن الخلاف بين النجمة السورية وباسم ياخور عاد للساحة من جديد، بعدما وجّه لها الأخير رسالة من خلال برنامجه "أكلناها" عندما كان الحديث عن هوية الممثلة التي بالغت بإجراء عمليات التجميل.

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وقد فاجأ باسم ياخور الجمهور بجرأته بتسمية زميلته نسرين طافش التي اعتبرها إنسانة جميلة ولكنها بدأت تظهر بوجه مصطنع فطلب منها التوقّف عن الخضوع لعمليات التجميل.

من جانبها لم تُعلّق طافش إلى الآن على تصريحات زميلها ياخور، خصوصًا أن أغلب الثنائيات التي قدّمتها النجمة كانت معه، مثل "ربيع قرطبة"، "فجر آخر"، و"صبايا"، و"جلسات نسائية"، و"مسلسل الأخوة" و"بنات العيلة" و "شوق".

يُشار إلى أن الفنانة السورية طافش، تعرّضت لموجة انتقادات قاسية من قبل بسبب مظهرها، وأعرب الكثير من متابعي نسرين عن استيائهم الشديد من خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدين أنها تمتلك مقومات طبيعية تجعلها في غنى عن مثل هذه الأشياء.

يُذكر أن نسرين طافش اتّجهت إلى الغناء الفترة الماضية، وابتعدت عن السّاحة الدرامية خلال الموسمين الماضيين؛ وعادت للسباق الرمضاني هذا العام من خلال الدراما التاريخية "مقامات الأسر" عن المتصوف محيي الدين بن عربي. شارك في بطولة المسلسل الفنان يوسف الخال. ويحكي العمل سيرة حياة ابن عربي، الذي دُفن في دمشق.