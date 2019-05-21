دينا الشربيني "تسرق" قميص عمرو دياب وتُحوِّله لـ"بيجاما"

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القاهرة - لايف ستايل
ظهرت الممثلة دينا الشربيني، بإطلالة منزلية مرتدية بيجاما تشبه قميص الهضبة عمرو دياب، ما أثار ردود فعل متباينة.ولا يزال الدور المميز الذي تقدمه النجمة دينا الشربيني خلال مسلسلها "زي الشمس" يحظى بردود افعال ايجابية من قبل المشاهدين. وبعد انتشار صورة لنجم المصري عمرو دياب مع فريق عمل المسلسل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مُركبة للشربيني خلال ارتدائها لبيجاما باللون الاسود مع دوائر بيضاء تشبه الى حد كبير القميص الذي ارتداه "الهضبة" في احدى حفلاته قبل اشهر. وترك المتابعون الكثير من التعليقات الطريفة، لافتين بأنها "سرقت القميص" وبأنها "اشترته من المحل نفسه"، واشار البعض الى انها تعمدت اختيار طبعة القماش نفسها، لا سيما وان القميص الذي ارتداه النجم المصري احدث جدلاً كبيراً حينها. ومن المعروف ان النجمة المصرية تقدم دوراً مميزاً في اولى بطولاتها هذا العام وتحقق نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي واستطاعت من خلال اغلب المشاهد التي جمعتها بالنجم احمد السعدني ان تتصدر ترند المسلسلات على السوشيال ميديا.
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