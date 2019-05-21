شكرا لقرائتكم خبر عن آه يا سلطانى.. نبيلة معن تحتفل بليالى رمضان فى كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية نبيلة معن لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى رمضان، عبر سهرة جماهيرية يحتضنها مسرح "فيشى سيليستين" فى مدينة كازابلانكا، وذلك مساء الجمعة المقبل.

وفاجأت معن جمهورها العربى مؤخرًا بإطلاق أجدد كليباتها "آه يا سلطانى" استدعت خلالها روح التراث الأندلسى القديم مع لمسات من الموسيقى الكلاسيك والجاز مصحوبة بمشاركة خاصة لفرقة جوقة الرباط الغنائية، مع تقديمها فى شكل وجبة بصرية أعادت خلالها إحياء قصة السلطان المغربي أبو الحسن المرينى الذى دفن بجوار زوجته شمس الضحى، لتقرر تصويره فى مقر المقبرة المرينية القديمة فى قلب العاصمة المغربية الرباط، مع تجسيدها الحقبة الزمنية بارتدائها لباس السلاطين الذى يرجع لزمن 1352 ميلادية، من كتابة وإخراج رضا لحمويد.

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نبيلة معن مطربة وملحنة وشاعرة مغربية الأصل من مدينة فاس، نشأت وسط عائلة تعشق الموسيقى والفنون، وشربت من نهل الموسيقى المغربية التقليدية وتراث الأندلس منذ الصغر، لتقرر حمل رايتها فى مشوارها الفنى بتقديمها برؤية عصرية متأثرة بالموسيقى العالمية ولمحات من موسيقى الجاز، خطفت الأنظار فى الوسط الفنى بإطلاق أولى ألبوماتها "دنيا" منذ 10 سنوات، وضم فى جعبته أغنية "الله يا مولانا" التى أعادت بها إحياء رائعة مجموعة ناس الغيوان المغربية المعروفة على طريقتها، وأتبعتها بعدها بسنتين بألبومها الثانى "الطير العالى"، ضم دستة أغانى باللهجة المغربية والعربية الفصحى والفرنسية، وصولًا لألبومها الثالث "عيش حياتك" والذى شمل لأول مرة أغنية باللغة الأمازيغية " إسي تريت" ومعناها "هل تحبنى"، واستغرقت قرابة السنوات الأربع حتى أطلت العام الماضى بأجدد ألبوماتها "دلال الأندلس"، وضم 8 أغنيات، أبرزها "شمس العشية" و"لما بدى يتثنى".