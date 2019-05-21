شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الممالك الستة بدون "بنطلون" وراء كواليس Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة تم الكشف عنها من قبل القائمين على مسلسل Game of thrones، ظهر فيها الممثل إسحاق هيمبستيد رايت، الذى يجسد شخصية "بران ستارك" الذى توج ملكًا للممالك الستة فى ويستروس بجوار صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك ومايسي ويليامز صاحبة شخصية اريا ستارك.

وظهر بران ستارك فى الصورة التى التقطت له ما وراء الكواليس فى الحلقة الأخيرة من مسلسل GOT، بدون "بنطلون" بينما ارتدت آريا ستارك نضارة شمسية، وسانسا وهى تدخن سجائر إلكترونية، والتى سرعان ما تداولها عشاق ومتابعى المسلسل عبر منصات السوشيال ميديا.

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صورة من وراء كواليس تصوير الحلقة الأخيرة

واستطاعت الحلقة الأخيرة من المسلسل أن تحظى بعدد مشاهدات وصل لـ19.3 مليون مشاهدة لتصل لأكثر حلقة فى تاريخ المسلسل تحظى بمشاهدات، بالرغم من تقييمها الذى وصل لـ4.8 على موقع IMBD لتصل أقل تقييم لحلقة فى تاريخ العرض منذ 2011.

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.