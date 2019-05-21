شكرا لقرائتكم خبر عن حفلان لجوزيف عطية فى الأردن نهاية الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب جوزيف عطية للسفر إلى الأردن نهاية الأسبوع المقبل لإحياء حفلين، وذلك بعد نفاد تذاكر الحفل الأول يوم الخميس 23 مايو، ونظراً للطلب الكثيف اضطر المنظمون أن يقيموا حفلاً ثانياً يوم الجمعة 24 مايو.

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فيما يسافر بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة لإحياء حفل عيد الفطر فى أبوظبي، ويعود بعدها إلى لبنان استعداداً لانطلاق مهرجانات الصيف.

يأتى ذلك بعدما أحيا جوزيف عطية سلسلة حفلات فى جولته الأمريكية، التى شملت دالاس، هيوستن، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، تروي، بوسطن ونيوجرسى.