شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جو ليجند يحمل ابنته فى نيويورك بسبب كريسى تيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عارضة الأزياء العالمية كريسى تيجان وزوجة المطرب العالمي جو ليجند فى شوارع نيويورك بالأمس بإطلالة مميزة التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي. كريسى لم تظهر فى نيويورك وحدها وإنما كان معها جو ليجند، الذى كان يحمل ابنتهما خلال سيرهما، مما أعجب محبي النجم الكبير الذى دوماً ما يهتم بعائلته ويحرص على الظهور بصحبة زوجته فى أغلب المناسبات، دون أن تشغله حفلاته الغنائية وأعماله عن العائلة.



جو ليجند وكريسى تيجان

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