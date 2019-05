شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من الموسم الثالث لـ Stranger Things قبل عرضه فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الشركة المنتجة لمسلسل الخيال العلمى Stranger Things، الستار عن بعض ملامح الموسم الثالث الجديد المقرر عرضه يوم 4 يوليو المقبل، فى تريلر جديد نشرته عبر الصفحة الرسمية للمسلسل عن الموسم الجديد.

وكانت الشركة المنتجة قد نشرت عن أسماء حلقات الموسم الجديد وجاءت أول حلقة بعنوان SUZIE, DO YOU COPY، بينما جاء عنوان الحلقة الثانى THE MALL RATS، والحلقة الثالثة بعنوان THE CASE OF THE MISSING LIFEGUARD، والحلقة الرابعة THE SAUNA TEST" والخامسة بعنوان THE SOURCE، والسادسة THE BIRTHDAY.





بينما جاء عنوان الحلقة السابعة من الموسم الجديد THE BITE، والثامنة THE BATTLE OF STARCOURT، والتاسعة In the summer of 1985 والعاشرة the adventure continues.

Advertisements





وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.