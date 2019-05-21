شكرا لقرائتكم خبر عن معاك فى كل مكان.. نزل برنامج watch it واتفرج على دراما رمضان بدون إعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التليفزيون مش هيكون معاك فى كل حتة، لكن برنامج watch it هيكون معاك فى كل حتة وأى وقت، والذى يضم جميع مسلسلات ودراما رمضان فى تطبيق على الهاتف يمكنك أن تشاهد من خلاله مسلسلك المفضل بدون إعلانات أو فواصل.

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تطبيق Watch it يوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها تطبيق Watch it بدون أى إعلانات يمكن أن تقطع اندماجك مع العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com