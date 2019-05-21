شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قصص مختلفة للموسم الجديد من Black Mirror تثير حيرة مشاهديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشفت الشبكة المنتجة لمسلسل Black Mirror عن التريلر الرسمى منذ أيام أثارت الشبكة حيرة مشاهديها فى 3 قصص مختلفة نشرتها فى ثلاثة إعلانات رسمية للموسم الجديد.

ويبدو أن الموسم الجديد من المسلسل القادم يوم 5 يونيو المقبل سيضم الكثير من أفكار الحب والأمن والجنس بين الأسرة والعمل والتى ظهرت فى التريلر الرسمى الأول للموسم عبر حساب المسلسل الرسمى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

Advertisements

وكانت آخر حلقات الموسم الماضى من المسلسل فى ديسمبر الماضى والتى سمح صناع المسلسل لمشاهديهم باختيار وتحديد وتصور القصة التى ستدور عليها الحلقة فى سير نمطها الدرامى، والتى غالبا ما سيتم تطبيقه فى الموسم الجديد.

وتدور أحداث المسلسل بشكل عام فى العام 1984، يبدأ مبرمج شابّ بالشكّ فى الواقع وهو يقتبس أحداثًا من رواية خياليّة مُظلمة لابتكار لعبة فيديو وتأثيرها على الحياة داخل القرن الواحد والعشرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، هانا جون كامين، ليندساى دونكان، رورى كينير، توم كيلين، روبرت ايفيريت، كريس مارتين هيل، جون هام.