شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب من مارلين مونرو قبل انتحارها بـ 8 أشهر معروض للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "ديلي ميل" خطابا من النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو وهو الخطاب الذي كتبته قبل 8 أشهر من انتحارها وهو الخطاب الذي وجهته مونرو إلى مدربها وأستاذها لي ستراسبرج في 19 ديسمبر 1961.

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تضمن الخطاب معلومات كثيرة عن الفترة التي سبقت انتحار مارلين مونرو حيث قالت في الخطاب أنها لا تزال تبحث عن سعيها للوصول إلى الأمان العاطفي وأنها تزور طبيبها النفسي رالف جرينسون بإنتظام إضافة إلى حديثها عن تطلعاتها الجديدة في مجال العمل، وهو الخطاب المتوقع له أن يباع بملبغ 20 ألف دولار أمريكي.

متعلقات مارلين مونرو دائمًا ما يكون هناك شغب كبير لإقتنائها ومنها سيرة زفافها الثالث وهي من نوع فورد ثندربيرد، حيث ركبتها مع زوجها الكاتب المسرحى آرثر ميلر إلى حفل زفافهما فى عام 1956، بعد أن اشترتها من المصنع عام 1955، وهي السيارة التي تم ترميمها جزئيا من قبل مصانع فورد، مع الاحتفاظ بالأجزاء الأصلية، وقد سجلت السيارة V8 ثندربيرد، بقوة 225 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 113 ميل فى الساعة.