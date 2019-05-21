شكرا لقرائتكم خبر عن حسناوات فيلم Once Upon a Time in Hollywood على السجادة الحمراء فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة داكوتا فانينج والنجمة مارجوت روبى الأنظار بإطلالتهما على السجادة الحمراء فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 بمدينة كان الفرنسية. ويعرض مهرجان كان السينمائى اليوم الثلاثاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو. Advertisements وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

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