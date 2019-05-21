شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. سيلين ديون وجيمس كوردن يعيدان مشهد تيتانيك الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعادت النجمة سيلين ديون والممثل والمذيع جيمس كوردن تصوير مشهد تيتانيك الشهير، والذي قدمته كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو على متن السفينة عندما وقف خلفها ورفع ذراعيها وكأنهما طائرين يطيران في الهواء، وذلك ضمن برنامج جيمس كوردن Carpool Karaoke.

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فيلم تيتانيك ينتمى لفئة الدراما الرومانسية التاريخية، وهو من إخراج وتأليف جيمس كاميرون، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ليوناردو ديكابريو، كيت وينسليت، بيل باكستون، بيلى زان، كاثيى بيتس فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، فيكتور جاربر، يتناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسى، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شخصان من طبقات اجتماعية مختلفة وقعا فى الحب على متن الرحلة الأولى لتيتانيك عام 1912.