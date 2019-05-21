فن ومشاهير

صور وفيديو.. سيلين ديون وجيمس كوردن يعيدان مشهد تيتانيك الشهير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. سيلين ديون وجيمس كوردن يعيدان مشهد تيتانيك الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعادت النجمة سيلين ديون والممثل والمذيع جيمس كوردن تصوير مشهد تيتانيك الشهير، والذي قدمته كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو على متن السفينة عندما وقف خلفها ورفع ذراعيها وكأنهما طائرين يطيران في الهواء، وذلك ضمن برنامج جيمس كوردن Carpool Karaoke.

13750840-7052663-Carpool_Karaoke_On_Monday_night_Celine_Dion_s_escapades_with_Jam-a-99_1558425101366

 

 

13750844-7052663-Sing_it_Lucky_tourists_at_the_fountains_were_treated_to_a_very_d-a-104_1558425125961

 

 

13750846-7052663-All_at_sea_James_was_seen_standing_behind_Celine_with_his_arms_w-a-102_1558425117163

 

 

13750848-7052663-Iconic_Taking_the_British_TV_host_on_a_tour_of_Vegas_as_she_wrap-a-101_1558425111612

 

 

13750850-7052663-Spot_the_difference_The_duo_went_all_out_to_recreate_the_infamou-a-103_1558425121527

 

Advertisements

 

13751804-7052663-Busy_Celine_began_by_joking_to_James_he_was_lucky_to_get_her_for-a-100_1558425107530

 

 

13751912-7052663-image-m-89_1558424966626

 

 

 

 

فيلم تيتانيك ينتمى لفئة الدراما الرومانسية التاريخية، وهو من إخراج وتأليف جيمس كاميرون، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ليوناردو ديكابريو، كيت وينسليت، بيل باكستون، بيلى زان، كاثيى بيتس فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، فيكتور جاربر، يتناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسى، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شخصان من طبقات اجتماعية مختلفة وقعا فى الحب على متن الرحلة الأولى لتيتانيك عام 1912.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو.. سيلين ديون وجيمس كوردن يعيدان مشهد تيتانيك الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا