محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يتلقى حاليًا الفنان مصطفى حشيش العلاج بغرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية
وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنان مصطفى حشيش في العناية المركزة منذ 15 يوما.
ولم يكشف زكي عن أي تفاصيل أخرى تخص طبيعة مرض الفنان مصطفى حشيش.
يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش هو مسلسل "لأخر نفس"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي لـ"الخليج 365": "مصطفى حشيش في العناية المركزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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