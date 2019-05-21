اعترفت الفنانة بلقيس فتحي بادمانها على اللبان “العلكة” بطريقتها السلسة وأسلوبها الطريف، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “سناب شات” وهي تمضغ العلكة، وأشارت الى أنها تدمن عليها ولا يمكنها التوقف عن تناولها، وقلدت النساء اللواتي يأكلن العلكة بطريقة طريفة قائلة: “أحسني من المعلمات”، حيث أكدت بلقيس أنها لا تكتفي بمضغ العلكة بل تصر على إصدار صوتاً بواسطة البالون الذي تفقعه في فمها، وساندها عدد كبير من محبيه الذين أكدوا إدمانهم على ذلك أيضاً .
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وأكد الغالبية إدمانهم على اللبان أيضا للتسلية وتضييع الوقت، لافتين الى أنها في غاية الصراحة والجمال بتصريحاتها العفوية التي تنشرها وتتفاعل بها مع جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بلقيس تعترف للمرة الأولى بإدمانها.. والجمهور يساندها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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