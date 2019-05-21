شاهد: إيناس مكي .. أرفض فكرة “شيخ الحارة”.. وشقيقي أحمد سيعود قريبًا

قالت الفنانة، إيناس مكي، إنّ الهجوم الذي تعرّض له مسلسل “البرنسيسة بيسه” بطولة مي عز الدين يعد مبالغًا فيه، باعتبار أن البطل أحد فريق العمل، وليس كل العمل الذي يبدأ بالكتابة ثم الإخراج.
وعن أكثر المسلسلات التي أثارت اهتمامها، أضافت إيناس وهي الشقيقة الكبرى للفنان أحمد مكي، أنّ مسلسلي “كلبش 3″ و”حكايتي” خاصةً دور الفنانة وفاء عامر. وفي سياق آخر؛ انتقدت مكي الجدل الواسع الذي أثاره برنامج “شيخ الحارة” الذي تُقدّمه الإعلامية بسمة وهبة رغم قدرة البرنامج على التأثير في السوشيال ميديا، مضيفةً: “مستغربة جدًا إنّها حصلت على اهتمام مبالغ فيه من الجمهور”، لافتةً إلى أنّ “الحياة الخاصة برا الكاميرات”.
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