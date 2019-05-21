ياسر جلال فى حوار لـ«الوفد»: لست «سوبر مان».. والنجاح توفيق من ربنا

بتواضع شديد يتحدث الفنان «ياسر جلال» عن نفسه وعن أعماله، بحماس شديد أيضًا يدافع عن زملائه فى العمل الفنى ولا يقلل من أحد مهما كان موقعه ومهما كان حجم إسهامه فى العمل، بقدر موهبته الفنية يتمتع الرجل بحسن الخلق ولا يصيبه مرض جنون العظمة الذى طال أغلب أبناء الوسط الفنى، ينتمى ياسر جلال إلى خانة الفنان المثقف فقد تعلم كل قواعد وأصول التمثيل وعشق القراءة لأنها تسهم فى بناء الإنسان.

فى السنوات الأخيرة استطاع ياسر جلال أن يفرض نفسه على الساحة وأن يتقدم طابور الموهوبين، بالرغم من مشواره الطويل الحافل بالأعمال الرائعة فى السينما والدراما إلا أنه نجح فى إعادة اكتشاف نفسه فى السنوات الأخيرة باختياره أعمالاً تجمع بين «القضية الجادة والغموض المثير» توهج بعدما قدم مسلسل «ظل الرئيس» وقدم شخصية الضابط المهموم بمحاربة الفساد وفى مسلسل «رحيم» ناقش قضية تهريب الأموال وهذا العام ينافس بمسلسل «لمس أكتاف» ويجسد خلاله شخصية مصارع يتسبب فى اصابة صديق عمره بالعجز بعد مباراة جمعت بينها ويشعر بالذنب ويحاول التكفير عما أرتكبه بالوقوف بجانب ابن صديقه وإنقاذه من السقوط فى فخ الإدمان.

التقينا بالفنان ياسر جلال ودار حوار طويل حول المنهج الذى يختار عليه أعماله وما جذبه فى مسلسل «لمس أكتاف» وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعى.

<< يرى كثير من الناس أن ياسر جلال تعرض للظلم فى مشواره الفنى.. وأن الحظ ابتسم له مؤخراً وبالتحديد بعد مسلسل «ظل الرئيس».. ما تعليقك؟

- لا أتفق مع هذا الرأى.. لم أتعرض للظلم بالعكس أعتبر نفسى إنساناً محظوظاً جداً فقد عملت مع كبار المخرجين أمثال على عبدالخالق وعلى بدرخان وسعيد مرزوق.. وقدمت أعمالاً رائعة وأفتخر بها، لم أشعر بأننى تعرضت للظلم والحمد لله أعمالى كثيرة فى السينما والتليفزيون.

<< ولكن موقعك على الساحة تغير بعد «ظل الرئيس» صواب أم خطأ؟

- تغير بالفعل فى هذا المسلسل قدمت دوراً جديداً، جسدت شخصية ضابط يحارب الفساد وقدمت الأكشن ونال العمل إعجاب الجمهور والنقاد وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً وهذا الأمر أسعدنى جدًا.

<< ما الذى طرأ على شخصية ياسر جلال بعدما صار البطل الأول؟

- صدقنى النجومية ليست هدفى، أنا ممثل أحب شغلى وأجتهد لتقديم أدوار ترضى الجمهور والنقاد وتحدث تأثير إيجابى، الفن متعة بالنسبة لى ورسالة أيضًا أنا عاشق للتمثيل ودائماً أسعى لتقديم أفضل ما لدى.

<< هل تتدخل فى اختيار الفنانين المشاركين فى أعمالك بعدما صارت الأعمال توزع باسمك؟

- مستحيل أن أقوم بفرض ممثل أو أتدخل لترشيح ممثل.. أنا مؤمن بترتيب الأدوار وترشيح الفنانين مسئولية المخرج ولذا لا أقترب من هذه المنطقة، ولذا علاقتى بكل زملائى فى الوسط الفنى طيبة وبعيدة عن أى توتر أو صدامات.

<< ما أسباب حماسك لمسلسل «لمس أكتاف» الذى يعرض الآن؟

- الموضوع جديد.. أجسد شخصية مصارع تشاء الأقدار أن يكون سبباً فى إصابة صديق عمره بالعجز، ويعيش أسير عقدة الذنب إلى أن يستنجد به صديقه العاجز ويطلب منه إنقاذ ابنه من الإدمان ويجد فى هذا الطلب فرصة للتكفير عن خطأ لم يكن مقصوداً.. المسلسل ملىء بالمشاعر الإنسانية والأكشن سمة أساسية فى العمل.

<< البعض يتهم جيلك بالابتعاد عن القضايا الاجتماعية وتقديم أعمال على الطريقة الأمريكية ما تعليقك؟

- سوف أتكلم عن نفسى وليس من حقى الحديث بلسان جيل كامل.. لو تأملت أعمالى الأخيرة سوف تجد أننى أناقش العديد من القضايا مثل تهريب الأموال فى مسلسل «رحيم» وفى «لمس أكتاف» أناقش قضية المخدرات الجديدة التى طالت الشباب وبات يهرب من خلالها من مشاكله مهما كانت بسيطة.. أنا أرى الفن متعة ورسالة أيضًا وأعتبره بالفعل قوة ناعمة ومؤثرة.

<< هل تغيرت القواعد التى تختار عليها أعمالك بعد سطوع نجمك؟

- بصراحة شديدة يجب الاعتراف بأن نجاح الفنان يحوله إلى سلعة فى يد المنتج والموزع وهذا أيضًا يفرض عليه تقديم تيمات أكثر رواجاً مثل الأعمال التى تعتمد على الأكشن «لست سوبرمان» كى أقوم بأداء كل الأدوار والشخصيات.. ولكنى بالرغم من كل ذلك أحاول التنوع والتجديد

فى أدوارى الفنية وأهتم كما قلت فى موضع سابق بتقديم محتوى جيد وقضايا مهمة.

<< عودة إلى مسلسل لمس أكتاف.. كيف تعلمت المصارعة الرومانى؟

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- تعلمت المصارعة الرومانى فى ثلاثة شهور بمساعدة الكابتن كرم جابر الذى يشاركنى بطولة المسلسل ولا أبالغ إذا قلت إن حياتى كانت عرضة للخطر فى التدريب والتمثيل لأن المصارعة الرومانى لعبة خطيرة جداً وأى خطأ فيها ربما يصيب اللاعب بكسر فى فقرات الظهر وإصابته بالعجز مدى الحياة.

<< وما أصعب مشاهد العمل؟

- كل مشاهد العمل صعبة جداً، فقد تعلمت منذ الخطوات الأولى أن أهتم بكل التفاصيل ومسلسل لمس أكتاف عمل صعب وملىء بالتفاصيل وكنت وباقى فريق العمل حريصين على أن يخرج المسلسل بشكل متميز.

<< بعد عرض ما يقرب من 13 حلقة كيف ترى موقعك فى ماراثون رمضان الدرامى؟

- الحمد لله أشعر بكامل الرضا عن المسلسل وقد تلقيت ردود فعل طيبة من مصر والخارج وهذا الأمر يشعرنى بالطمأنينة ويؤكد أن الاختيار جيد ولكن توفيق ربنا هو مصدر النجاح.

<< من هو مثلك الأعلى فى الحياة؟

- مثلى الأعلى وقدوتى فى الحياة والدى رحمة الله عليه.. والدى كما تعرف هو المخرج المسرحى جلال توفيق، فقد علمنى كل شىء وعلمنى التمثيل وكيف أختار وكيف أفكر كان بالنسبة لى كل شىء.. مثلى الأعلى أيضًا فى الحياة كل إنسان مجتهد وناجح فى عمله، لأنه يعد نموذجاً للنجاح والتوهج.

<< والدك هو المخرج المسرحى الكبير جلال توفيق.. لماذا حالة الخصام بينك وبين المسرح؟

- قدمت العديد من التجارب المسرحية وكان آخرها مسرحية «النجاة» عام 2010 وحصلت على المركز الأول فى مهرجان المسرح العربى وشاركنى البطولة فيها الفنان الكبير والصديق مجدى فكرى.. ابتعدت عن المسرح لأنه يحتاج إلى تفرغ كامل وهذا يتعارض مع برنامج العمل فى الدراما التليفزيونية.

<< كانت بداية توهج ياسر جلال فنياً من خلال السينما لماذا ابتعدت عنها؟

- بالفعل كانت بداية الانطلاق الفنى من خلال شاشة السينما وشاركت فى أعمال مهمة وحققت نجاحاً كبيراً ولكن فجأة أدارت لى السينما ظهرها وتوقفت شركات الإنتاج عن الاستعانة بى لذا ابتعدت وركزت فى الدراما التليفزيونية التى أنصفتنى.. والحمد لله راض عن كل شىء مر فى حياتى.

<<� ما العمل الفنى الذى تود أن تمسحه من أرشيفك الفنى؟

- لا يوجد عمل فنى أخجل منه فى أرشيفى.. كل عمل قدمته تعبت فيه واخترته بعقلى وقلبى.

<< ما علاقة الفنان ياسر جلال بمواقع التواصل الاجتماعى؟

- لا أمتلك حساباً على مواقع التواصل الاجتماعى وأرصد نجاح أعمالى من آراء الجمهور فى الشارع وكتابات النقاد.. أنا أحترم النقد الفنى جداً وأرى أنه ركن أساسى لتقديم فن يحترم العقول ويسهم فى تفتيح وعى المتلقى.